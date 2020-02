A evolução da economia do mar na Madeira revela um ténue crescimento. A última informação disponível referente ao ano de 2018 demonstra que 56% das variáveis analisadas da economia do mar da Madeira tiverem um comportamento ligeiramente positivo. Um dos alertas do Barómetro PwC vai para o sector do transporte marítimo de mercadorias, que tem sido bastante afectado pela instabilidade...