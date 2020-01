CMF acusada de “desperdício” de 22 milhões

Segundo os vereadores do PSD, a Câmara Municipal do Funchal já desperdiçou 22 milhões de euros em fundos comunitários já aprovados e disponibilizados pelo Governo Regional.

Desde 2015, segundo os sociais-democratas, o Governo Regional aprovou projectos candidatados pela Câmara Municipal do Funchal a fundos comunitários, ao abrigo do programa Madeira 14-20 (9 projectos), do programa POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (22 projectos) bem como de outros programas, como o PRODERAM - Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (5 projectos).

O montante total de apoio ultrapassa os 30 milhões de euros. Por exemplo, só ao abrigo do POSEUR e Madeira 14-20 o apoio financeiro directo ascende já aos 29 milhões de euros.

Estes programas são geridos pelo Governo Regional, a quem compete receber as candidaturas e disponibilizar as verbas correspondentes, provenientes da União Europeia.

“O executivo da Câmara do Funchal, apesar de ter as verbas disponíveis, demonstra ser incapaz de avançar com a execução e implementação dos projectos aprovados”, acusam os vereadores do PSD.

A CMF, afirmam os vereadores ‘laranja’, terá pelo menos 14 projectos com execução muito inferior ao que seria exigido.

Nove projectos terão taxas de execução inferiores a 10% e quatro projectos terão mesmo taxa de execução zero, apesar de terem a comparticipação financeira de até 85% aprovada pelo Governo Regional. Em alguns casos, dizem, há mais de três anos.

Para estes 14 projectos o Governo Regional terá disponibilizado um total de 23,3 milhões de euros, dos quais a CMF terá utilizado apenas 2,0 milhões.

ETAR atrasada

No âmbito do programa Madeira 14-20, destacam os vereadores do PSD, os projectos com maior atraso têm finalidades diversas, como a reabilitação de património municipal, como é exemplo a Remodelação do Museu de História Natural do Funchal, a melhoria da mobilidade e redes viárias ou o investimento nos bairros sociais.

Ao abrigo do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, os projectos mais atrasados respeitam a renovação das redes de água, investimento em saneamento básico - ETAR do Funchal -, consolidação de escarpas e valorização de resíduos.

Os projectos mais antigos, destacam, foram aprovados, pelo Governo Regional, há três anos.

A vereação do PSD à autarquia do Funchal conclui que “perante a evidência do desperdício e do atraso na utilização destas verbas, fica confirmada sem margem para dúvida a incapacidade e a inércia da vereação socialista em concretizar soluções que beneficiem o Funchal e os munícipes, mesmo tendo 22 milhões de euros disponíveis para gastar, disponibilizados pelo Governo Regional”.

A Câmara Municipal do Funchal, presidida por Miguel Silva Gouveia, queixa-se de não ter investimento do Governo Regional no concelho.

Os atrasos nos projectos do programa POSEUR foram referidos, no parlamento regional, durante o debate do orçamento para 2020.