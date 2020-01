José Salvador sonhou e fez-se jornalista no DIÁRIO

Morreu ontem José Salvador, antigo jornalista do DIÁRIO, vítima de doença prolongada. Tinha 72 anos e deixa duas filhas e quatro netos.

José Salvador era natural do Barreiro, onde nasceu em 1949. Por volta dos 40 anos depois de uma separação, trocou o continente pela ilha, onde começou a carreira como lojista. Trabalhou na Zanova, depois Zona, mas sempre acalentando o desejo de ser jornalista. Foi assim que começou a sua história no jornalismo.

Quando o DIÁRIO ainda estava localizado na Rua da Alfândega, José Salvador subia as escadinhas para lá levar um artigo escrito à mão em folha A4, sempre acompanhado de uma fotografia, por vezes de um recorte de jornal, recorda-se Guadalupe Pereira, que ali era secretária. A colaboração começou no final dos anos 80 e estendeu-se pela década seguinte, tendo no ano 2000, José Salvador Madeira passado aos quadros deste jornal, onde desempenhou funções até meados de 2010.

Da sua escrita, ficam sobretudo os artigos na área cultural. Conhecido pelo seu particular gosto e dedicação à música, foi responsável pela divulgação de muito do trabalho que se fez no país e na Região junto dos leitores e fruto desse mesmo trabalho e dos encontros que proporcionou, deixa também uma vasta colecção de CD e fotografias autografadas por muitos artistas nacionais e internacionais, entre cantores, compositores e letristas.

A par da escrita, Salvador deu voz a um programa de rádio, que começou a ser emitido em 2000 e que durou cerca de três anos. ‘Noite’, era um programa emitido na TSF aos domingos à noite, com Paulo Vasconcelos, Frederico Fernandes, Hélder Gonçalves e convidados. Era um programa com crónicas, opiniões e novidades.

José Salvador morreu na segunda-feira à noite em casa. Os que conviveram de perto recordam-no como uma pessoa afável, sorridente, muito bem-educada e disponível para ajudar.

O seu funeral realiza-se hoje pelas 14 horas no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho. Será precedido de missa de corpo presente às 13h30, o enterro às 14 horas.

À família, o DIÁRIO endereça as mais sentidas condolências.

A Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Jornalistas emitiu também ontem uma nota de pesar pelo falecimento do jornalista e nas redes sociais várias pessoas manifestaram tristeza pela morte de José Salvador.