‘Lobo Marinho’ efectua última viagem a 6 de Janeiro

A Porto Santo Line (PSL) anunciou que a última viagem do Lobo Marinho será realizada a 6 de Janeiro (segunda-feira), isto antes da devida paragem para manutenção do navio, que a companhia estima ser de cinco semanas.

