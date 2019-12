A manhã cheia de sol com temperaturas a condizer aqueceram ontem o primeiro dia do Solstício de Inverno na Madeira. No Funchal a temperatura máxima do ar registada este domingo atingiu uns invejáveis 26,4 ºC (Lido às 11:20). A mesma estação havia registado, durante a noite, a temperatura mínima mais alta (18,4 ºC).

Associada ao tempo frio e chuvoso, o Inverno chegou ontem, oficialmente,...