O ano resumido em 24 palavras das mais pesquisadas

Estão desde de ontem disponíveis no website oanoempalavras.pt, as 24 palavras que definem o ano de 2019, uma iniciativa da Priberam e da agência Lusa.

As palavras apresentadas cronologicamente – de Janeiro a Dezembro, duas por cada mês – foram as mais pesquisadas pelos mais de 38 milhões de utilizadores do Dicionário Priberam em resposta aos principais eventos nacionais e internacionais...