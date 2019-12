Paulo Cafôfo e Luísa Paolinelli vão representar o Grupo Parlamentar do PS-M em Viseu no IV Encontro de Investidores da Diáspora. Os parlamentares esperam uma maior atracção de investimento para a Madeira, mas Cafôfo diz que não desiste de um esforço que encetou na Câmara do Funchal.

“Acredito que a diáspora madeirense tem vontade de investir na sua terra de origem, possivelmente...