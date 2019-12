Teve ontem início, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), o julgamento de um mecânico madeirense que é acusado de, no início deste ano, ter ido a Lisboa buscar 599 gramas de anfetaminas para traficar na Madeira.

O Ministério Público acusa o arguido de apelido Silva, de 33 anos, residente em S. Gonçalo, de se ter deslocado a Lisboa no final de Fevereiro para tratar...