A partir de hoje há nova mudança no estado do tempo na Região, com o regresso da chuva, do vento, de descida da temperatura do ar e da subida da ondulação marítima a Norte. Estes devem ser os principais sintomas da interrupção do bom tempo dos últimos dias, a fazer-se sentir até amanhã, embora “nada de muito relevante”, admite o Delegado Regional do IPMA na Madeira, Victor Prior,...