Desemprego baixou 52,5% nos homens e só 24% nas mulheres

As estatísticas do desemprego na Madeira, divulgadas na última quinta-feira, permitem comparar dados da evolução, no tempo, de vários indicadores.

Aqui, neste grafismo, faremos algumas comparações, como os perfis do desempregado por sexo, formação, área profissional, concelho, etc, entre o mês de Outubro de 2019 e o mês com o valor mais elevado no número de desempregados registados...