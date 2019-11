Há 13 anos que subsídio de desemprego não chegava a tão poucos

No mês de Outubro de 2019 havia 4.463 trabalhadores desempregados na Madeira que tinham direito a subsídio na condição em que se encontravam. Em média, recebiam 441,07 euros de apoio da Segurança Social enquanto não encontravam trabalho. No mesmo mês, estavam sem trabalho oficial, ou seja estavam registadas no Instituto de Emprego da Madeira, um total de 14.876 pessoas. Grosso modo,...