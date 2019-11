Mónica Oliveira Veloza refuta qualquer tipo de irregularidade no núcleo infantil ‘Caixinha de Cores’, do qual é gerente. Na edição de sexta-feira o DIÁRIO publicou uma peça dando conta de que a Autoridade Regional das Actividades Económicas e o delegado de Saúde de Santa Cruz tinham efectuado uma inspecção ao estabelecimento, situado no Garajau. No âmbito da fiscalização e devido...