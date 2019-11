O Governo Regional vai proceder a um aumento do capital social do SESARAM. A injecção de capital é de 75 milhões de euros e destina-se a pagar um empréstimo contraído em 2004 e que vence no final deste mês. O dinheiro sai todo dos cofres da Região, única sócia da empresa.

A decisão de proceder desta forma para garantir o dinheiro à entidade que gera a saúde na Região, foi adoptada...