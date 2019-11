Como a Câmara Municipal socialista não fez, o secretário regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural ao visitar a obra de requalificação da vereda do Bacelo, na freguesia da Madalena do Mar, concelho da Ponta do Sol, quis mostrar como requalificar o acesso de uma extensão de 1.325 metros, uma empreitada que ascende aos 223 mil euros, dos quais 85% foram financiados pelo FEADER...