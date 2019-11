Estrada da Banda d’Além só no final de 2020

A “complexidade do projecto” e a elaboração do “procedimento concursal” são dois motivos que estão a demorar o arranque das obras para a estabilização em definitivo da estrada de acesso à Banda d’Além. O projecto deverá ficar concluído até ao final de 2019 e a empreitada deve avançar no segundo semestre de 2020.

A previsão, segundo a tutela das obras públicas, deverá ser de “seis...