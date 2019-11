O presidente do Governo Regional disse ontem ao DIÁRIO estar a “gostar muito” da visita à Web Summit, a cimeira de tecnologia que reúne mais de 70 mil pessoas no pavilhão do Altice Arena e na FIL, em Lisboa.

Miguel Albuquerque mostrou-se entusiasmado, sobretudo com o stand que a Região tem no evento que esteve sempre com “grande afluência”, pelo menos na tarde de ontem, altura em que o presidente do Governo e o secretário regional da Economia, Rui Barreto, marcaram presença no evento. O chefe do executivo revelou que “algumas empresas madeirenses já têm estabelecido parcerias com outras”.

Miguel Albuquerque destacou a experiência sensorial ‘Step In Madeira’, através da realidade aumentada, que existe no stand da Região: “Há ‘moutain bike’, descida de bicicleta, descida dos carros de cesto, entre outras, tudo através de realidade aumentada. É muito interessante”. Empolgado com a experiência ‘outdoor’ da realidade aumentada, Miguel Albuquerque acredita que esta pode ser uma aposta ganha para marcar a presença da Região nas Feiras de Turismo, da mesma forma que crê que a tecnologia pode ser aplicada em outras vertentes, como a cultural, por exemplo em espaços museológicos.

Este ano, a presença de empresas regionais foi reforçada e o chefe do Governo madeirense destacou ainda as empresas com actividade nos mercados internacionais, as ‘Golden Partners’, uma vez que “é importante afirmar presença”. Por outro lado, Miguel Albuquerque lembrou ainda as startups que, na Web Summit, têm oportunidade de divulgar projectos e encontrar parceiros estratégicos para avançarem nos negócios e atraírem capital para a Região.

No stand Madeira Islands estão mais de 40 madeirenses, representando três entidades oficiais, cinco ‘Golden Partners’, nove empresas e cinco Alpha Startups. Estas últimas farão as suas exposições nos dias 6 e 7 de Novembro.

Aos jornalistas no evento, Miguel Albuquerque afirmou que a Madeira leva 21 empresas à cimeira de tecnologia: “Este é o segundo ano que estamos aqui com o ‘stand’, temos 21 empresas”, apontou, acrescentando que esta é uma oportunidade para algumas “empresas estabelecerem novas parcerias e captarem capital”.

Já o secretário regional da Economia, Rui Barreto, realçou que a Região quer estar na frente da tecnologia: “A Madeira quer estar na dianteira, ou melhor, as empresas ‘startup’ da Madeira querem estar na dianteira, onde a tecnologia acontece”, disse Rui Barreto. O dirigente democrata-cristão congratulou-se ainda pelo investimento que o Governo Regional fez para trazer algumas empresas a Lisboa, acrescentando que o executivo madeirense vai continuar a apoiar e a reforçar as pequenas e médias empresas: “É com muito gosto que o Governo Regional investiu 100 mil euros para estar aqui, para trazer um conjunto de empresas que sozinhas não conseguiam, por ventura, cá estar”, concluiu.

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave, Daire Hickey e David Kelly, a Web Summit é considerado um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, passou a realizar-se em Lisboa desde 2016, vai manter-se na capital até 2028, depois de em Novembro do ano passado ter ficado decidida a permanência da conferência em Portugal por mais 10 anos, após uma candidatura com sucesso.

O evento encerra a 7 de Novembro.