Rádio de palavra com mais directos

Mais directos, novas rubricas e opiniões diárias são algumas das apostas TSF para mais um ano de vida da rádio de informação que completa hoje 22 anos ininterruptos de emissões, dando voz à diversidade e palco à realidade.

A missão começou a 4 de Novembro de 1997 e em nome do ouvinte tudo continuaremos a fazer para que em cada instante possamos contar o que se passa, o essencial e decisivo, cada vez mais em directo, adicionando à informação e à opinião, os sons e as vozes que brotam dos confrontos, das corridas, dos jogos e da imprevisibilidade de cada momento.

A TSF Madeira tem emissão durante 24 horas, disponível quer no 100 FM, no www.dnoticias.pt, no canal 405 da Nos Madeira e também no Facebook. Ou seja, no rádio, no tablet, no smartphone, no televisor ou no computador, esteja onde estiver, a TSF está sempre por perto.

Também vamos cada vez mais longe, com as parcerias estabelecidas com a Rádio Praia, com a certeza que a notícia não tem hora certa e que há muito para ouvir ao longo do dia.

Apesar de local, a TSF é hoje global, levando a todo o mundo a paixão pela actualidade, feita de sons e de histórias, de músicas e de palavras, sem esquecer as memórias e as saudades.

TSF é, para muitos, debate e discurso, passerelle e miradouro, ideias e fóruns, relatos e notícias. Será essa alma que perdura desde as origens, como também novas abordagens ao essencial que continuaremos a privilegiar. Tudo o que houver de importante e interessante no surpreendente percurso vital que nos leva ao fim de cada rua ou dos nossos mundos passará na rádio de palavra.

Eis o que pode pode ouvir de novo:

. Três pontos

Antes das notícias das 13h e das 16h30, João Cunha e Silva analisa de segunda a sexta a actualidade em três minutos.

. Trabalho de casa

O momento para o ouvinte descobrir o que andam a fazer os deputados madeirenses no Parlamento Europeu e na Assembleia da República. Os contenciosos, as exigências e os dossiers passam aos sábados depois das 10h.

. Zona franca

As conversas francas e abertas com personalidades regionais estão de volta na galeria de arte ‘Marca de Água’. Fazer da actualidade um momento criativo é um dos propósitos desta zona sucedânea da experiência testada com sucesso durante a campanha para as ‘Regionais’.

. 22 segundos de fama

Um espaço destinado ao ouvinte, de modo a que possa fazer um pedido, uma reclamação, uma sugestão, um reparo, um lamento ou um elogio. Basta gravar e enviar com os dados pessoais para [email protected]

E ainda:

. 13 horas regionais

A rádio privilegia a informação, a opinião e o debate, dando a conhecer protagonistas, fomentando a interactividade, dando voz à diversidade e à realidade da Região. A emissão regional está no ar das 7h00 às 20h00 durante a semana, das 9h00 às 18h30 aos sábados, domingos e feriados. Uma emissão com 13 horas.

. Quatro noticiários

Damos-lhe quatro noticiários regionais em cada dia útil (às 08h30, 09h30,13h00 e 16h30) e às 10h, 14h e 18h00 ao fim-de-semana e feriados.

. Debate da semana

Às sexta depois das 19h, com reposição aos sábados depois das 12h, Leonel de Freitas modera o debate da semana.

. Desportivamente

Pedro Oliveira debate a actualidade desportiva com vozes e figuras adeptas do Nacional, Marítimo e União. Para ouvir às segundas-feiras, depois das 18h.

. ‘Bola no ar’

O programa com curiosidades, antevisões e efemérides do desporto regional, aos domingos depois das 11h, com Fernando Rodrigues.

. Relatos

Os jogos da selecção nacional e dos três grandes, dos empolgantes dérbis regionais e das equipas da Madeira

. Passerelle

Espaço para exibir a moda, aos sábados, depois das 15h.

. Miradouro

Espaço para a comunidade luso-venezuelana, aos sábados, depois das 11h.

. Exame semestral

Programa semestral de duas horas de análise à vida universitária.

. Parlamento

Cobertura de todas as sessões plenárias da Assembleia Legislativa da Madeira.

. Conferências e eventos

A TSF posiciona-se como parceria de grandes momentos da vida colectiva da Região, com transmissões em directo de várias conferências, debates públicos, semanas temáticas e eventos.

. Fórum

808 202 173 é o número para o qual deve ligar se quiser participar no Fórum da TSF nacional. Todos os dias úteis, a partir das 10h, este é por excelência para o debate, com a possibilidade de entrada em antena nacional dos madeirenses.

. Primeira impressão

As primeiras reacções sobre um qualquer assunto com uma visão pró e outra contra.

. Palco TSF

As sugestões culturais e as propostas de diversão ganham voz. Celso Velosa faz a recolha que surge em antena todos os dias úteis depois das 9h.

. Música em dia

As canções têm uma história. Israel Rodrigues pesquisa a efeméride dos sons e dá-lhes expressão antes das 9h.

. Meia hora com ‘Ponto e Vírgula’

As escolas afirmam-se na rádio. Todas as semanas, descubra projectos, actividades e eventos pela voz dos estudantes, aos sábados e domingos depois do noticiário das 14h e reposição terça-feira depois das notícias das 13h.