Dalila Teles Veras recebe Honoris Causa no Brasil

A poetisa madeirense Dalila Teles Veras será reconhecida pela Universidade Federal do ABC (UFABC), no Brasil, com o título de Doutora Honoris Causa pelo trabalho realizado em favor da cultura da região do ABC, que é uma parte da Região Metropolitana de São Paulo. A decisão, revelou a própria, foi tomada numa reunião do Comité de Extensão e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,...