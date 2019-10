Câmara de Lobos promove Fórum de Intervenção Social

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos, com o intuito de aprofundar a reflexão em torno do fenómeno da pobreza e exclusão social, dinamiza, na próxima quinta-feira, no Museu de Imprensa-Madeira, o I Fórum de Intervenção Social, tendo como principal orador o presidente da Fundação de Assistência Médica Internacional (AMI), Fernando Nobre.

Subordinado ao tema ‘Modelos e Práticas Inclusivas’,...