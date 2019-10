‘Pirata’ diz adeus a Vanuatu e zarpa para Timor-Leste

Henrique Afonso, carinhosamente tratado como ‘pirata’ da Madeira, está de partida do arquipélago de Vanuatu, no Oceano Pacífico, ali mesmo junto à Austrália. O madeirense, que está a dar a volta ao Mundo no veleiro ‘Sofia do Mar’, ancorou na ilha de Espírito Santo a 3 de Outubro (quinta-feira) e zarpa esta quinta-feira rumo a Timor-Leste, ou seja, passará a navegar no Oceano Índico,...