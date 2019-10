Antigo director do BES na Madeira fica livre para sair do país

O antigo director do Banco Espírito Santo (BES) na Madeira, João Alexandre da Silva, deixou de ser obrigado de apresentar-se todas as semanas na Polícia e pode viajar para fora do país sem limite de tempo, designadamente para o Dubai, onde tem a sua residência. Este é o resultado prático de uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que na passada quinta-feira deu razão a um...