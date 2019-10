Restaurantes madeirenses oferecem 50% de desconto

A quarta edição do festival gastronómico do TheFork (plataforma online de reserva de restaurantes) está de regresso, até 3 de Novembro, com 50% de desconto em alguns dos melhores restaurantes do país.

Depois do sucesso das primeiras três edições, onde sentaram cerca de 38 mil pessoas, nos mais de 130 restaurantes disponíveis em 2018, o ‘TheFork Fest’ volta com mais restaurantes (cerca...