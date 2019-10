A partir de hoje, mais 32 funcionários públicos de diversos serviços passam à reforma. De acordo com as informações publicadas no Diário da República, a média de pensões a auferir, através da Caixa Geral de Aposentações, situa-se nos 1.048 euros por mês.

A elevada média de salários auferidos muito se deve às remunerações mais altas, que se fixam na casa dos milhares de euros ilíquidos....