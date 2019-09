Albuquerque evita frente-a-frente com Cafôfo

O líder do PSD-M e cabeça-de-lista do partido às próximas eleições regionais recusou participar num confronto de ideias, marcado para a próxima sexta-feira, na rádio TSF, alegando ter agenda cheia com actividades de campanha.

O convite a Miguel Albuquerque e a Paulo Cafôfo para um frente-a-frente entre ambos, a realizar no último dia de campanha, entre as 10 e 12 horas nos estúdios...