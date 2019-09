Um incêndio que deflagrou no Garachico, concelho de Câmara de Lobos, ao final da tarde de segunda-feira, tardou em dar tréguas aos bombeiros. Só ontem, pelas 18h15, as chamas eram consideradas circunscritas.

Revelou-se uma noite de trabalhos para os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos. Com as chamas a lavrarem na zona da Ribeira do Inferno, os operacionais dos Bombeiros Voluntários...