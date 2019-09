Salva de prata roubada da Segurança Social

O edifício da Segurança Social, no Funchal, foi assaltado durante a noite de segunda-feira e os ladrões conseguiram levar uma salva em prata, cujo valor comercial deverá rondar os 300 euros.

Segundo apurou o DIÁRIO, os autores do assalto terão entrado por uma gateira que dá acesso ao Gabinete de Apoio ao Empresário, existente no edifício do Centro de Segurança Social, no Bom Jesus....