46.654 animais registados

No final de 2018, estavam registados 46.654 animais de companhia na Região Autónoma da Madeira, praticamente 99,9% eram cães e gatos que, além dos furões, são os únicos que a lei obriga a registar nos serviços municipais e que constam do SIRA-RAM (Sistema de Identificação e Recuperação Animal da Madeira). Por outro lado, a base de dados tem, actualmente, 448 cães e gatos desaparecidos nos últimos 18 anos, 203 dos quais desde 2013, numa lista que ainda assim conta com 28 animais recuperados desde 2013 até inícios de Setembro último.

Com a nova legislação de 27 de Junho de 2019, foi aprovada a criação do novo SIAC - Sistema de Informação de Animais de Companhia, passa a haver uma base de dados oficial, que entrará em vigor a partir de 28 de Outubro e congrega as bases de dados de animais de companhia anteriormente existentes em Portugal, o Sistema de Identificação de Caninos e Felinos (SICAFE) e o Sistema de Identificação e Recuperação Animal (SIRA).

O SIAC visa reforçar a aposta que as autoridades públicas têm feito para que “a detenção responsável e a prevenção do abandono animal” sejam norma de uma sociedade evoluída, daí que englobe, “entre outras obrigações, a identificação, registo e licenciamento dos animais de companhia”. E acrescenta: “O sistema de marcação com um dispositivo electrónico (‘Chip’) e o registo no sistema informático permite estabelecer a ligação do animal ao seu titular ou, quando aplicável, ao seu detentor e local de detenção, possibilitando a responsabilização do titular do animal pelo cumprimento dos parâmetros sanitários e de bem-estar animal.”

Nota que, “no SIAC, o médico veterinário que tenha marcado um animal de companhia torna-se também responsável pelo registo do animal, ficando assim desde logo assegurada a identificação do seu titular”, estabelecendo ainda “as exigências em matéria de identificação electrónica de cães e gatos, enquanto animais de companhia, e o seu registo numa base de dados nacional e, ao mesmo tempo, vai facilitar a recuperação de animais de companhia perdidos e encontrados por terceiros”.

Por fim, frisar que “a nova medida estabelece também os procedimentos de simplificação do regime de identificação e registo dos animais de companhia, bem como procedimentos mais ágeis para o registo das transferências de titularidade, prevendo-se ainda que todos os registos e intervenções sanitárias obrigatórias passem a ser registados no novo sistema e também que outras espécies de animais de companhia possam ser registadas de forma voluntária no novo sistema”.

Na Madeira, entre os 46.654 animais registados até final de 2018 incluíam-se 32 de outras espécies, incluindo cavalos, pássaros, coelhos, porcos e lontras. O que, à partida, deixa antever que a realidade da posse de animais de companhia é muito maior do que os números oficiais.

Esclarecimentos a 18

Realiza-se no próximo dia 18 de Outubro uma acção de esclarecimento a Médicos Veterinários, relativas ao Sistema de Informação de Animais de Companhia (SIAC) a decorrer no Auditório da Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente, a partir das 9h30. A inscrição dos profissionais é gratuita, mas é obrigatória até hoje, 4 de Outubro. Pode aceder a mais informação aqui.