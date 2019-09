PS quer nova estratégia na mobilidade

O cabeça-de-lista do PS às Regionais afirma que a Região enfrenta diversos desafios no transporte aéreo, tendo em conta a crescente frequência de condicionamentos do Aeroporto da Madeira, que determinam grande parte da acessibilidade e geram incerteza junto dos operadores de transporte aéreo no médio e longo prazo. “A situação presente é um incentivo permanente ao abandono das rotas...