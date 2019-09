“Só falta alguém morrer ali”

Foi esta sexta-feira transferido para Inglaterra, em avião ambulância, o filho de emigrantes que ficou gravemente ferido na sequência de queda sofrida no cais da praia de São Roque, em Machico, no passado dia 13 de Agosto.

A vítima, um jovem de 20 anos, terá escorregado do lodo que cobre parte dos degraus da escada de acesso à água, existente no final do pontão situado defronte ao...