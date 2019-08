Antigo governante do PSD apoia programa do CDS

Manuel Brito, primeiro secretário Regional da Saúde do Governo de Miguel Albuquerque vai ser a personalidade central da cerimónia de apresentação do Programa de Governo do CDS, que será realizada esta quarta-feira no Museu das Cruzes. O antigo governante, que esteve no executivo por apenas 104 dias, demitiu-se por não ter condições políticas para continuar, depois de se saber que...