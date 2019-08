GR estuda fundo internacional para obra do Porto

Miguel Albuquerque afirmou que os Portos da Madeira tiveram “um papel fundamental na consolidação e desenvolvimento do progresso e Autonomia” madeirense. O presidente do Governo Regional falou, ontem, na sessão de encerramento do 40.º aniversário da Regionalização dos Portos da Madeira, momento em anunciou que o Governo Regional está a discutir a possibilidade de a obra de requalificação...