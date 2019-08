API promove conferência sobre ‘Fake News’

A Associação Portuguesa de Imprensa (API) promove no próximo mês, na Madeira, uma conferência inserida no projecto ‘Media Veritas’, sobre a iliteracia mediática, a desinformação e a manipulação jornalística, num projecto que visa combater as histórias falsas, muitas vezes chamadas de ‘Fake news’.

A conferência ‘Media Veritas Talks’ realiza-se a 4 de Setembro, no Hotel Boutique Castanheio,...