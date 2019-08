511 anos para acusar e elogiar

Críticas apontadas aos adversários por um lado, louvores em nome próprio, pelo outro, marcaram o Dia da Cidade do Funchal, que comemorou ontem 511 anos com a tradicional sessão solene nos Paços do Concelho - e a primeira encabeçada por Miguel Silva Gouveia como presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Afirmando que o Funchal “é hoje uma cidade com uma identidade verdadeiramente...