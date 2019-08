Semana do Monte promete ser quente

A semana do arraial do Monte vai ser quente. As temperaturas elevadas, que estão associadas à localização do anticiclone dos Açores, podem atingir os 31ºC no Funchal, na próxima sexta-feira, e os 27ºC no Monte, uma freguesia que está agora em festa.

Assim, é bem provável que nestes dias seja emitido um aviso amarelo, uma vez que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera...