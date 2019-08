Quase 100 mil já entraram nas piscinas naturais do Porto Moniz desde o início do ano, informação veiculada ao DIÁRIO depois da estação televisiva norte-americana CNN ter elaborado e divulgado, no seu sítio oficial, uma lista das ‘12 Melhores Piscinas Naturais e à Beira-Mar’ do Mundo, onde incluiu as belas piscinas vulcânicas nesta selecção criteriosa que serve, sobretudo, como promoção...