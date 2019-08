Recorde de candidaturas no Gabinete do Ensino Superior

Até ontem, último dia da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 2019, deram entrada no Gabinete do Ensino Superior - GES (Secretaria Regional de Educação), um total de 1.404 candidaturas. O número marca um recorde de naquele serviço, diz o director João Costa e Silva, ao DIÁRIO. Além disso, e tendo em conta que este não é o número final de candidaturas de estudantes...