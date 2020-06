A Madeira vai ser autorizada a contrair dívida no montante máximo de 10% do PIB de 2018, ou seja, em cerca de 480 milhões de euros, bem mais do que os 300 milhões indicados pelo Governo Regional.

Uma garantia dada ontem a Paulo Cafôfo por membros do Governo da República que opta assim pela suspensão dos artigos 16.º e 40.º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, o que permite à...