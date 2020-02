Em matéria de apoios a Câmara Municipal da Ribeira Brava deliberou recentemente atribuir até 50 mil euros para a igreja da Tabua e 350 mil euros para as diferentes instituições do concelho. Uma decisão comungada pela restante vereação social-democrata que há muito parece estar de boas graças com Ricardo Nascimento.

Às associações culturais, desportivas e sociais, juntam-se a Instituições...