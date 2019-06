Bandeira Azul do Areeiro em risco

Por falta de nadadores-salvadores, a praia do Areeiro, no Funchal – concessão do Hotel Orca Praia – está em risco de ser ‘desclassificada’ como praia de banhos e, consequentemente, perder a Bandeira Azul com que foi galardoada.

Apesar de qualificada como praia de banhos, esta água balnear no extremo Poente do Funchal encontra-se desde o passado dia 1 de Junho em incumprimento e,...