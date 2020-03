O Governo Regional, no âmbito do pacote de medidas extraordinárias de apoio às famílias e empresas madeirenses e porto-santenses, para fazer face à pandemia da COVID-19, aprovou, a 22 de Março, a criação de um Fundo de Emergência para Apoio Social, no montante de 5 milhões de Euros.

Considerando a evolução da emergência de Saúde Pública relacionada com a doença causada pelo novo...