Depois de alguns anos no ‘forno’, eis que surge o primeiro álbum de originais dos 4Litro, intitulado ‘Mi Dt50’.

Luís Sousa explicou que o trabalho discográfico já está ‘online’ em várias plataformas, como o Spotify e o Itunes. No entanto, no próximo dia 22 de Dezembro, será lançado o CD ‘físico’, na FNAC Madeira e, no dia 28 de Dezembro, pelas 21h30, realiza-se a apresentação...