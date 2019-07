Urgências com 16 doentes à espera de vaga

No final do dia de ontem, 16 doentes aguardavam na Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça uma cama vaga para poderem ser internados. Uma situação comunicada ao DIÁRIO por familiares de doentes e que foi confirmada pelo SESARAM. “Na sequência da afluência excepcional (neste fim-de-semana prolongado com um feriado) ao Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça aguardam, actualmente,...