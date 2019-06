A Escola Secundária Francisco Franco venceu a 2.ª edição do concurso nacional Escola Amiga da Criança. O estabelecimento de ensino do Funchal concorreu com o projecto Banco de Afectos.

A iniciativa, com uma verdadeira amplitude geográfica, incluiu projectos de todos os distritos do país, envolvendo mais de 50% dos agrupamentos escolares. Esta distinção encheu de orgulho Rubina Leal,...