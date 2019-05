O presidente do PSD, Rui Rio, assumiu que o partido falhou os objectivos para as eleições europeias, mas considerou que tem condições para levar o partido a “um bom resultado” e vencer as legislativas.

“Claro que tenho condições para levar o partido a um bom resultado (...). Estamos a falar de alguém que anda há 61 anos na vida pública. Eu não abandono, eu assumo as minhas responsabilidades”,...