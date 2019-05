É “indesmentível” a falta de nadadores-salvadores

A falta de nadadores-salvadores volta a ser um constrangimento neste início da época balnear. A exemplo do que tem vindo a acontecer em anos anteriores, sobretudo antes das ‘férias de Verão’, uma vez que muitos dos nadadores-salvadores ‘ocasionais’ são estudantes, algumas praias de banhos vão entrar em incumprimento, pelo menos no início do período de duração da época balnear previamente...