47 mil euros para serviços de Psiquiatria

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM) abriu recentemente concurso para a prestação de serviços médicos de psiquiatria no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O procedimento lançado tem um valor base de 47.520 euros, sendo que o valor da prestação do serviço por hora é fixado em 30 euros. “O preço a pagar depende do número de horas realizadas, ao que acresce o pagamento pelo SESARAM de viagens aéreas e alojamento, por deslocação e por médico, quando aplicável”, acrescenta a informação.

Durante a execução do contrato está previsto um máximo estimado de 1.585 horas de trabalho no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, através da realização de 33 serviços de prevenção à semana, com a duração de 48 horas cada, até ao dia 31 de Dezembro de 2020.

“Podem ser concorrentes ao presente procedimento sociedades que tenham por objecto serviços de fornecimento de pessoal médico ou médicos de psiquiatria em regime de profissão liberal” esclarece o procedimento, acrescentando que “não podem concorrer ou prestar serviços, médicos que se encontrem em qualquer situação de incompatibilidade, designadamente por serem aposentados ou exercerem funções em regime de exclusividade, nos termos legais”.

Refira-se ainda que a decisão de contratar foi tomada por deliberação de 13 de Devereiro de 2020 do Conselho de Administração do SESARAM.

A falta de médicos psiquiatras no Serviço de Saúde não é nova. Já no ano passado, o DIÁRIO noticiava que o SESARAM iria contratar um psiquiatra em regime de prestação de serviço para fazer face às necessidades hospitalares. Este ano, volta a ser aberto um concurso para aquela especialidade, especificamente para o Serviço de Urgência.