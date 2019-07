460 milhões para o mar

A candidatura do PS à Assembleia Legislativa da Madeira, que propõe Cafôfo para presidente do Governo Regional, defende que é possível investir, em dez anos, 460 milhões de euros na economia do Mar. Um montante a alcançar com investimento da Região, fundos comunitários e dinheiros privados, “em novos investimentos empresariais e industriais, estruturantes e maximizadores da exploração...