O Dia Nacional do Intérprete de Língua Gestual Portuguesa (ILGP) é assinalado pela Associação Teatro Experimental do Funchal hoje com a tradução de duas sessões do espectáculo ‘O Tesouro do Capitão Bonança’, uma produção de teatro para a infância para ver às 15 horas no Cineteatro Santo António. Neste dia que se dedica aos profissionais que fazem a ponte entre surdos e ouvintes...