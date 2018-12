Quatro projectos da Região candidatos à Missão Continente

Há quatro projectos da Região que estão à procura de votos para terem possibilidade de receberem donativos no âmbito da Missão Continente.

O ‘+Inclusão Saúde’ é uma resposta do Dançando com a Diferença que visa a promoção da Alimentação Saudável, combate do desperdício e carências alimentares, para jovens e adultos com deficiência, seus pais, cuidadores e famílias em situação de...