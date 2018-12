Os membros do Governo Regional aproveitaram o debate na especialidade do Orçamento e Plano de Investimentos para 2019, ontem, na Assembleia, para denunciar uma série de erros, entraves e dificuldades que têm encontrado e que são colocados sobretudo por parte de representantes do PS.

Por exemplo, a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais assumiu que teme que a Comissão...